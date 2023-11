CdS – Piano Mazzarri, il Napoli riparte da quattro giocatori fondamentali

La nuova squadra di Walter Mazzarri è pronta a ritornare in campo e lo fa mettendo “al centro del villaggio” quattro giocatori ritenuti fondamentali per questo nuovo inizio.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Walter Mazzarri, dopo l’entusiasmo creatosi grazie al suo ritorno sulla panchina azzurra, ha in mano una squadra che, dopo quattro mesi, ha sprecato davvero troppo.

Il primo ritorno al centro della scena è Lobotka: grazie a lui, durante il biennio di Spalletti, il Napoli costruiva dal basso, si appoggiava sugli esterni e poi si cercava luce in mezzo. “Per due stagioni, il Napoli è stato suo, una dipendenza magicamente sublime, arricchita da illuminazioni poi sfocate per scelta”.

Come si fa a non ripartire da uno dei giocatori chiave di questo Napoli e del Napoli vincente dello scorso anno: Khvicha Kvaratskhelia.

Dopo 14 gol, 17 assist in nove mesi, uno scudetto e una candidatura al Pallone d’Oro, secondo il Corriere dello Sport, Kvara è “la follia creativa da ritrovare con continuità”.

Sarà curioso, invece, vedere come Walter Mazzarri gestirà uno dei punti interrogativi di questo inizio stagione: Jesper Lindstrom.

Solo 170 minuti per lui questa stagione, tra campionato e Champions; pochi, per chi in estate è approdato al club per ben 25 milioni di euro. “L’enigma irrisolto del ciclo-Garcia”.

Infine, il nuovo mister ripartirà da un difensore: Amir Rrahmani, che, dopo l’addio di due compagni di reparto fondamentali per il cammino azzurro come Koulibaly e Kim e dopo qualche infortunio che “ha tolto le sicurezze”, hanno sviluppato “un’involuzione insospettabile per chi s’era trasformato in leader silenzioso, difensore di contenuti e persino attaccante aggiunto”.