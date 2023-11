L’edizione odierna di Calcio e Finanza ha fatto il punto sul caso dell’affare Rolando Mandragora tra Juventus ed Udinese. Secondo il portale la Procura di Udine ha messo nel mirino l’affare che ha portato Mandragora dalla Juventus all’Udinese nel 2018 per 20 milioni di euro. Ora il centrocampista milita nella Fiorentina che l’ha acquistato dalla Juve nel 2022 per 9,2 milioni di euro. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti prendono in considerazione tre diversi reati: falso in bilancio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi. Secondo gli inquirenti a non quadrare sarebbe stato il patto sottoscritto dai club. Non si tratterebbe di un accordo con diritto di recompra, bensì con obbligo irrevocabile della Juventus a esercitare il diritto per riacquistare a titolo definitivo Mandragora dalla stagione 2020/2021. E ovviamente questo avvenne, con pagamento di 20 milioni di euro.