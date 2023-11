Protagonista di una prestazione super, Giacomo Raspadori ha trascinato la Nazionale al successo con la Macedonia del Nord. Una rete annullata e il gol del 4-2 per sigillare il risultato e conquistare ancora la fiducia di mister Spalletti. Come è normale che sia i quotidiani sportivi lo promuovono a pieni voti. La Gazzetta dello Sport gli dà 7.5. Grandissimo gol, fa un lavoro straordinario di classe e tecnica per 90′, tagliando, tornando, aprendo spazi, e fornendo l’assist a Darmian. Il Corriere dello Sport gli dà 7. Fa da sponda, più per Berardi che per Chiesa, tocca morbido per il gol annullato. Poi ci toglie le castagne dal fuoco con un colpo da biliardo. Anche Tuttosport gli dà 7. Si muove incessantemente, facendosi inseguire dai macedoni. Apre bene la manovra sulle fasce oppure cerca l’imbucata in verticale. Entra nelle azioni chiave del primo tempo, dall’angolo per l’1-0 all’azione del rigore. Nella ripresa arriva il 4-2, millimetrico e meritatissimo.