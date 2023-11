Igor Tudor ha deciso si sposare la causa Napoli.

Le ultime notizie in tal senso sarebbero state riportate pochi minuti fa da Il Corriere dello Sport, il quale non avrebbe dubbi sul suo arrivo già nella giornata di domani. Il croato firmerà dunque un contratto di sette mesi fino al 30 giugno 2024. L’esonero di Garcia è in questo momento una pura formalità da mettere in atto per la società partenopea. Tutto pronto per l’era Tudor 1.0.