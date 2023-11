Walter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro della panchina azzurra.

Il giornalista è intervenuto in radio in tal senso: “Credo che sia Cannavaro che Mazzarri non rifiuterebbero mai il Napoli. Verrebbero senza pensarci due volte e Fabio ha idee non lontane da quelle praticate a Napoli da Spalletti. Con Tudor va trovata l’intesa definitiva”.