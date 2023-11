Ormai è quasi certo, la panchina di Rudi Garcia in bilico già da un po’ sembra arrivata alla fine. La sconfitta di oggi contro l’Empoli al Maradona è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso costringendo De Laurentiis a prendere provvedimenti verso un allenatore che, in 12 giornate di campionato e 4 di Champions League non è stato in grado di regalare emozione.