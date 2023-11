UFFICIALE – Napoli-Empoli, Garcia non parlerà in conferenza stampa

Doccia gelata per il Napoli di Garcia, con l’Empoli che riesce ad espugnare il Maradona vincendo per 0-1, mettendo in seria discussione il futuro del tecnico francese, già da diverse settimane sotto pressione. Il gioco dei partenopei continua a latitare, il campo pesante per la pioggia e la giornata di grazia del portiere toscano Berisha in formato parattutto non aiutano, con gli azzurri che falliscono anche il sorpasso al Milan al terzo posto.

Al termine del lunch match, il tecnico del Napoli non commenterà la prestazione dei suoi ai giornalisti presenti presso la sala stampa dello stadio Maradona in quanto la linea decisa dalla società è quella del silenzio stampa, in attesa di ulteriori sviluppi sul futuro del francese.