Napoli-Empoli finisce. I toscani vincono per 0-1 al Maradona, decisivo il gol di Kovalenko al 90′ e le tante parate di Berisha. Azzurri fermi a 21 punti, non colgono l’opportunità per superare il Milan in classifica. Adesso, attenzione alla scelta di De Laurentiis su Garcia