Bocciatura totale per Rudi Garcia da parte dei quotidiani, che viene accusato dagli stessi che in quattro mesi non ha dato equilibrio alla squadra. Il Corriere dello Sport gli dà 5. La partita, racconta che in quattro mesi non è riuscito a dare equilibrio al suo Napoli: l’azione del pareggio lo conferma e cambi troppo ritardatari. Anche la Gazzetta dello Sport gli dà 5. Il confronto con il passato non aiuta, ma anche lui dovrebbe aiutarsi. L’avvicinamento a Spalletti è faticoso, i cambi tardivi. Il Mattino gli dà invece 5.5. I cambi arrivano tardi. Eppure non era tutto da buttare, anzi: con un 4-3-3 a lunghissimi tratti capace di tramutare la gara in un monologo. Il gol arriva al termine di un palleggio avvolgente. Poi il gol preso è un disastro: non c’è traccia di coperture preventive, sono tutti a pensare a far gol.