L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su dei limiti palesati da Garcia nella gara di ieri contro l’Union Berlino. Secondo il quotidiano i segnali di allarme che giungevano dalla partita contro la Salernitana e da quella con il Milan non sono stati recepiti. Garcia sta affrontando queste gare, decisive per la sua panchina, aggrappato al solito undici a cui dà tutte le responsabilità . Le sostituzioni eccentriche e immotivate di inizio campionato ora passano alle non sostituzioni, o delle sostituzioni ritardatarie. La gestione della rosa in modo incoerente, non valorizzando il patrimonio sportivo, rischia di bruciare molte potenzialità della squadra. C’è da chiedersi dunque se bisogni andare avanti con una sofferenza collettiva che può diventare agonia