Il Napoli non va oltre il pareggio contro l’Union: le pagelle di MondoNapoli

Impresa dell’Union Berlino che strappa un punto in casa del Napoli. Beffato il Napoli dopo il gol di Politano.

Meret 6,5 – Risponde sempre presente quando chiamato in causa, fa ciò che può sul gol del pareggio. Migliore dei suoi insieme a Politano.

Di Lorenzo 6 – Il capitano non incide in attacco, ma gioca una partita sufficiente, dando, come sempre, l’anima.

Rrahmani 5,5 – Probabilmente il peggiore dei suoi, va vicino al gol con qualche colpo di testa, ma in difesa non è per niente sufficiente.

Natan 6 – Meglio del compagno di reparto, sicuro nei duelli aerei e bravo anche in impostazione. Prende anche un palo che avrebbe potuto cambiare la partita.

Mario Rui 6 – Un paio di buoni cross, tra cui quello che innesca il gol di Politano. In fase difensiva mostra le sue lacune.

Anguissa 6 – Forse il meno negativo del centrocampo azzurro. Partita fisica ed elegante, ma come gli altri non incide.

Lobotka 5,5 – Brutta partita dello slovacco che sembra non riuscire a tornare sui livelli dell’anno scorso.

Zielinski 6 – Tanta qualità del polacco ma neanche lui riesce ad essere incisivo.

Politano 6,5 – Migliore in campo in assoluto. Il gol è molto fortunoso, ma il taglio sul cross era perfetto. Tanta qualità nel dribbling e nei passaggi, oltre a tanto impegno.

Raspadori 5,5 – Gli avversari impostano una gara fisica e Jack va in difficoltà. Alcuni errori gravi in impostazione.

Kvaratskhelia 6 – Al fuoriclasse georgiano manca solo il gol, per il resto tanti dribbling e qualche tiro pericoloso. Purtroppo per lui non riesce a battere il portiere.

Simeone 5,5

Cajuste S.V.

Lindstrom S.V.

Olivera S.V.

Garcia 5.