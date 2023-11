Politano dopo Union-Napoli: “Difficile spiegare ciò che è successo. Dobbiamo lavorare”

Al termine di Napoli-Union Berlino, Matteo Politano ha parlato della partita ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

Manca sempre qualcosa per completare ciò che è stato fatto…

“È difficile da spiegare cosa è successo, quando devi vincere assolutamente non puoi ‘rendere certi gol. siamo dispiaciuti. È ancora tutto aperto, ci sono altre due partite e dobbiamo qualificarci”

Complimenti per la prestazione, sesto gol stagionale, primo in Champions, come mai?

“Io cerco di lavorare ogni giorno e sento grande fiducia da parte del mister e cerco di ripagarlo facendo gol ed assist”.