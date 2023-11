Garcia in conferenza: “Una ingenuità il gol subito. Un gol di scarto non va bene, dobbiamo concretizzare”

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Union Berlino. Di seguito, le dichiarazioni integrali del tecnico francese:

“Stasera è stata una partita particolare perchè ci hanno fatto gol da un corner per noi. L’Union è una squadra che può dare fastidio e brava sui calci piazzati. Non ci siamo coperti le spalle in occasione di questo corner ed è questo quello che rimprovero ai giocatori. Non dobbiamo avere solo un gol di vantaggio, dobbiamo migliorare sulla concretizzazione di tutte le occasioni che abbiamo”

“Lindstrom è entrato bene anche se ha giocato solo dieci minuti. Anche in poco tempo si può fare la differenza. L’ho visto bene. Anche Politano ha fatto un’ottima partita. Era un po’ stanco e andava cambiato, io sono un suo sostenitore”

“Sapevamo che l’Union è una squadra che difende bene, una squadra come quelle tedesche, che non molla mai. Hanno difeso con fisicità contrastando i nostri tiri. Siamo stati anche sfortunati perchè abbiamo preso un palo e ci è stato annullato un gol. Ci servirà da lezione per le prossime partite”

“Dobbiamo tornare alla vittoria al più presto e possiamo farlo già domenica. Non esistono gare facili e non lo sarà nemmeno quella di domenica. Dobbiamo continuare la striscia di vittorie in campionato prima della sosta. La prestazione dei ragazzi è stata buona ma non possiamo essere contenti del risultato”.