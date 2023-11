Mattino – Rientro Osimhen: ecco quando tornerà a Napoli. Le ultime

Dopo aver risolto le sue beghe personali a Lagos, Victor Osimhen è pronto a rientrare a Napoli e concentrarsi interamente sulla squadra.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il suo ritorno in città è previsto per mercoledì, giorno del match di Champions League contro l’Union Berlino (ore 18:45, stadio Maradona).

Il nigeriano assisterà alla partita dalla tribuna, dopodiché ripeterà gli accertamenti in clinica per capire a che punto è il problema muscolare. L’obiettivo è tornare a disposizione in vista della partita contro il Real Madrid di Ancelotti, in programma il 29 novembre.