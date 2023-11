Moggi: “De Laurentiis padre padrone. Vi dico cosa manca al Napoli per tornare competitivo”

Luciano Moggi, giornalista ed ex dirigente sportivo italiano, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli nel suo editoriale per il quotidiano Libero.

L’ex ds considera il presidente del Napoli “padre padrone”, un presidente che comanda dall’alto con metodi che spesso non sono condivisi dal resto della società: “Mi dicono che oggi De Laurentiis scende negli spogliatoi durante gli intervalli delle partite. I risultati sono chiari a tutti. Abbiamo avuto l’esempio dei litigi con Gattuso e Ancelotti, il ds Giuntoli che è scappato così come Spalletti, dopo aver condotto il Napoli alla vittoria”.

Moggi, proseguendo, afferma che al Napoli manca una figura importante: “Per ritornare competitivo come l’anno scorso, al Napoli manca un direttore generale che sappia dialogare con Garcia e di mettere ordine per quanto riguarda i giocatori, ad esempio Osimhen. Victor doveva essere richiamato per essersi fatto curare in Nigeria e non sotto l’occhio dello staff medico del Napoli. Uno come lui per la squadra è importante, soprattutto per essere ancora competitivi per la lotta scudetto”.