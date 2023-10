Mattino – Rientro Osimhen: difficile stabilire quando tornerà in campo. La situazione

Le condizioni di Victor Osimhen sono un giallo da risolvere. Ad oggi è difficile ipotizzare una data precisa del suo rientro in campo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che lo staff medico azzurro sia in stretto contatto con l’entourage del nigeriano per monitorare la situazione. Il suo ritorno è previsto (in teoria) per fine novembre, molto probabilmente dopo la gara contro il Real Madrid.

C’è però un aspetto da non sottovalutare: l’attaccante tende a minimizzare i dolori alla coscia, quindi i problemi muscolari vanno costantemente approfonditi con delle risonanze magnetiche.