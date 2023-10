Ssc Napoli – Il report dell’allenamento odierno, la squadra di Rudi Garcia prepara la sfida al Milan

Domani sera il Napoli affronta il Milan al ‘Maradona’, e al Konami Training Center si è allenato oggi per il big match della decima giornata. Nel campo di allenamento di Castel Volturno la squadra di Rudi Garcia ha prima svolto attivazione a secco, e successivamente una doppia partitina su campo ridotto per finire l’allenamento. Questo il report del club azzurro: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto e seduta tattica. Chiusura di sessione con ancora partitina a campo ridotto”.