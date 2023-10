Garcia: “La partita di domani sarà importante, ho voglia di vincere, le due squadre sono diverse dalla scorso anno”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera al ‘Maradona’ contro il Milan. L’ex allenatore della Roma ha parlato dell’importanza del match, e soprattutto se ha visto i match della passata stagione in cui il Napoli ha perso 3 volte su 4. Queste le parole di Garcia: “Anche quella con il Milan sarà una partita importante. Giochiamo in casa contro una nostra avversaria diretta e ho tante voglia di vincere perché giochiamo in casa. Vincendo partite consecutive miglioreremo in classifica. Le due squadre sono diverse dallo scorso anno, tanti dicono che il Napoli è diverso”.