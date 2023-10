L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla tattica di Rudi Garcia per fermare Rafael Leao. Secondo il quotidiano il pericolo principale del Milan è ovviamente Leao. Il portoghese aveva fatto ammattire la difesa del Napoli nell’ultimo confronto e domani non potrà godere della stessa libertà. Garcia dunque sta studiando delle misure per imbrigliarlo, come un sistema di raddoppi variabili. In base al punto di ricezione del pallone uno tra Cajuste e Rrahmani dovrà supportare Di Lorenzo nella marcatura per non dargli spazi.