L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di formazione di Rudi Garcia in vista della partita contro il Milan. Secondo il quotidiano Il tridente d’attacco sarà confermato nuovamente. Terza volta consecutiva per gli uomini d’attacco. Politano a destra, Raspadori al centro e Kvaratskhelia a sinistra. Come a Verona e con l’Union. Napoli-Milan è già cominciata prima ancora di giocare le precedenti due. E’ la partita della verità, della svolta inseguita da Garcia e da tutti sin dal giorno successivo alla sconfitta con la Fiorentina. Li è stata una fonte di conseguenze negative, di malumori. Domani è uno snodo fondamentale che troverà al Maradona una sorta di prolungamento ideale.