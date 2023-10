Sacchi: “Napoli? Alcuni giocatori sono spenti. Su Napoli-Milan…”

Arrigo Sacchi, opinionista sportivo ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino.

L’ex tecnico, in vista della grande sfida tra Napoli e Milan, in programma domenica sera al Maradona di Fuorigrotta, ha espresso la sua opinione sul periodo che stanno affrontando entrambe le formazioni: “Entrambe le squadre si giocano il vertice, ma non si può negare che siano in difficoltà. Garcia ha un compito difficile, ovvero difendere il tricolore sul petto ed è una grossa responsabilità. Ci vuole pazienza”.

Il Napoli giocherà senza il suo bomber, Victor Osimhen e l’ex allenatore è convinto che il Napoli farà bene, anche senza di lui: “Nel calcio conta il collettivo e il Napoli ne sa qualcosa. Si vince anche senza di lui. Ma non bisogna solo vincere, anche divertire e convincere. Cosa che non è successa contro l’Union Berlino. La squadra non ha dato spettacolo”.

Infine, l’opinionista esprime il suo parere sulle prestazioni di alcuni giocatori azzurri: “Ho notato che ci sono alcuni giocatori spenti, uno di questi è Lobotka. L’anno scorso ha incantato con il suo gioco, non perdeva mai palla e lo trovavi in ogni parte del campo. Oggi sembra un giocatore diverso”.