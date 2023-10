Auriemma: “Napoli-Milan? Designazione arbitrale provocatoria”

Dopo la vittoria a Berlino contro l’Union, il Napoli di Rudi Garcia affronterà il Milan in casa. Al Diego Armando Maradona gli azzurri dovranno dare prova di grande forza in una delle partite più importanti giocate dall’inizio della stagione. La direzione arbitrale del match è stata affidata a Daniele Orsato, mentre al var ci sarà Marini, colui a non aver segnalato il tocco con il braccio di Pulisic prima del gol contro il Genoa. La scelta ha fatto discutere molto, ed in particolare ad esporsi è stato Raffaele Auriemma, che ha parlato così su X (ex Twitter):

“Definire la designazione arbitrale di Napoli-Milan una provazione è anche poco”.