Marchetti: “Più passa il tempo e più ci sono possibilità che vengano fatte offerte per Zielinski”

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco a giugno 2024 sarà senza contratto, visto che l’accordo per il rinnovo ancora non è arrivato. Queste le parole di Marchetti: “Sicuramente De Laurentiis ha avuto un approccio con Conte, che ha accarezzato la possibilità di allenare il Napoli, ma ha visto la necessità di riposarsi e di stare con la famiglia dopo un periodo stressante. Il discorso dello stress non va sottovalutato perché si sente in dovere di fare risultato perché lui questa cosa la vive veramente come una missione. Non so se Giuntoli vuole portare Zielinski alla Juventus a parametro zero. Bisogna considerare che il 1 febbraio è come se fosse un parametro zero. Più passa il tempo e più c’è la possibilità che intorno al giocatore ci siano offerte come quella della Juventus che possano indurlo in tentazione. Da febbraio il giocatire può firmare liberamente con chiunque e senza dover avvisare nessuno”.