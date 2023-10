Gazzetta – Calciomercato: la Juventus pronta a tentare il colpo Zielinski, le ultime

A un mese e mezzo circa dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, Piotr Zielinski continua a essere un giocatore ambito da diverse società.

Oltre all’Arabia Saudita, che continua a monitorare la situazione e a sperare in un suo trasferimento, anche la Juventus inizia a riflettere su una possibile trattativa con il Napoli per accaparrarsi il giocatore.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il polacco ha il contratto in scadenza a giugno e ad oggi non vi è ancora traccia di rinnovo. In caso di mancato accordo con la società azzurra, i bianconeri sarebbero disposti a fare un tentativo a zero.

Per il momento si parla soltanto d’interesse, anche perché la Juve è a conoscenza del forte feeling che c’è tra Piotr e il club partenopeo. Da valutare eventuali sviluppi futuri a riguardo.