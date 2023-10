L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sul dibattito di chi possa sostituire Rudi Garcia in caso di suo esonero. Secondo il quotidiano Antonio Conte è considerato un candidato di primo piano per sostituire Garcia, il cui posto sembra essere a rischio di esonero. Se accettasse le condizioni imposte dal Napoli, il tecnico ex Tottenham potrebbe arrivare in tempi brevi. De Laurentiis ha deciso però di prendersi un pò di tempo prima decidere definitivamente ed osserverà le prestazioni della squadra nelle prossime partite, inclusi i match contro Verona ed Union Berlino in Champions League.