L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano Garcia è tornato all’aeroporto di Capodichino e ha preso un volo per Nizza, in Francia, per tornare a casa dalla sua compagna e dalla sua figlia neonata. Tuttavia, è previsto che tornerà al centro sportivo di Castel Volturno per continuare la preparazione della squadra verso le prossime partite contro il Verona e l’Union a Berlino. La sua posizione come allenatore del Napoli è in pericolo, a meno che il presidente De Laurentiis decida di esonerarlo durante la pausa per completare la rigenerazione tecnica del patrimonio calcistico della squadra. Perchè diciamolo chiaramente Garcia è a forte rischio esonero.