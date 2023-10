L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Frank Zambo-Anguissa. Secondo il quotidiano il centrocampista camerunense ha subito il suo secondo infortunio muscolare della stagione, il che lo costringerà a saltare gli impegni con la nazionale. Il giocatore si sia sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire quanto tempo dovrà rimanere fuori. La speranza è che i risultati degli esami possano essere positivi e che possa tornare in campo già dopo la sosta. Nel frattempo, il presidente De Laurentiis sembra essere preoccupato per il numero di infortuni muscolari che i calciatori della squadra stanno subendo, sia durante i ritiri che successivamente.