L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano De Laurentiis avrebbe individuato nel match contro il Milan di domenica 29 ottobre l’ultima speranza per il trainer francese, dopo gli impegni contro Verona e Union Berlino. Un paradosso se consideriamo al fatto che De Laurentiis sente particolarmente una sfida, quella coi rossoneri, che lo scorso anno l’ ha turbato vista la larga sconfitta in campionato al Maradona e l’esito del doppio confronto in Champions League.