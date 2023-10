Sky – Ore di riflessione in casa Napoli: Garcia a rischio esonero! La situazione

Ore di riflessione sul futuro di Rudi Garcia. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul sito personale gianlucadimarzio.com: “Possibile stravolgimento in casa Napoli. Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, ha portato Aurelio De Laurentiis a riflettere se continuare con l’allenatore francese. L’avventura di Rudi Garcia a Napoli potrebbe interrompersi così dopo solo quattro mesi. Nella giornata di lunedì 9 ottobre c’è stato un incontro tra le parti: presenti, oltre all’allenatore azzurro anche gli stati generali del Napoli. Sono ore importanti di riflessione in casa azzurra: Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione. Proprio lui aveva voluto fortemente l’ex Roma dopo l’addio di Luciano Spalletti”.