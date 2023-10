Mancato inno della Serie A al Maradona, Lega furiosa con ADL

Scontro tra la Lega Serie A ed il patron azzurro Aurelio de Laurentiis. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il presidente del Napoli non avrebbe fatto partire l’inno della Lega non per errori tecnici ma per scelta della società azzurra. Pare che De Laurentiis stia spingendo per cambiare l’inno e vorrebbe fisso “O sole mio”. La Lega sta decidendo in queste ore se multare il Napoli. Intanto il braccio di ferro continua anche su un altro versante. La Supercoppa italiana di gennaio si giocherà con nuova formula a 4. Napoli, Lazio, Inter, Fiorentina. De Laurentiis minaccia di non presentarsi a Riyad.