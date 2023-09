L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime di formazione del Napoli in vista della trasferta di Genova. Secondo il quotidiano Rudi Garcia ha annunciato il recupero di Matteo Politano durante la conferenza stampa prima della partita contro il Genoa. Tuttavia, Garcia ha espresso alcune riserve riguardo alla sua disponibilità per l’intera durata della partita. L’entrata in campo nel corso della partita, sembra l’opzione più probabile. Quindi, se Politano non giocherà dall’inizio il favorito per sostituirlo è Jesper Lindstrom.