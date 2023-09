L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime in casa Napoli in vista della trasferta di Genova. Secondo il quotidiano c’è Mario Rui che ha affrontato critiche e dissenso da parte dei tifosi per settimane o addirittura stagioni, ma alla fine è stato riconosciuto e apprezzato dalla maggior parte dei tifosi. Ha appena ottenuto il rinnovo del contratto ed è ora coinvolto nella competizione con Olivera. Di Lorenzo è il capitano del Napoli ed è in procinto di raggiungere il traguardo delle duecento partite con la squadra. Ha dimostrato una costante autorità e rendimento elevato nonostante un profilo apparentemente modesto. C’è Alex Meret considerato un “enfant prodige” per cinque anni ed è ora un giocatore più maturo. Ha dovuto affrontare pregiudizi ma ha dimostrato il suo valore. Elmas ha giocato circa 170 partite ed è diventato un giocatore fondamentale per la squadra, noto come il dodicesimo uomo.