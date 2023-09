CdM – Infortunio Politano, Garcia pensa al suo sostituto per il match contro il Genoa

L’infortunio di Matteo Politano in Nazionale costringe Rudi Garcia a un cambio rotta per la formazione del match contro il Genoa di sabato al Marassi. Il numero 21 dovrà saltare il match, ma il tecnico azzurro ha già un soluzione. Questo quanto evidenziato da Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola.

“Lindstrom ha terminato i suoi impegni con la Danimarca e l’idea del debutto dal primo minuto dell’ex Eintracht è un’opzione che stuzzica Garcia. Per la zona destra dell’attacco si candidano anche Raspadori ed Elmas che contro l’Italia ha dimostrato di essere in ottima condizione”.