CdS – Infortunio Politano: per quanto tempo potrebbe essere indisponibile

Dopo l’infortunio rimediato contro la Macedonia del Nord, oggi Matteo Politano si sottoporrà agli esami strumentali per scoprire l’entità del problema fisico.

L’attaccante, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, salterà sicuramente l’appuntamento nazionale con l’Ucraina, in programma martedì alle ore 20:45 (stadio San Siro) e, fino a quando lo staff medico del Napoli non svelerà i risultati degli accertamenti, va considerato in dubbio per il match di campionato contro il Genoa (sabato 16 settembre, ore 20:45).

Occhio anche alla prima di Champions League contro lo Sporting Braga (mercoledì 20 settembre, ore 21:00): non è da escludere il forfait.