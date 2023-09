L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su dei dati riguardanti il Napoli in questa fase di stagione. Secondo il quotidiano dopo la sconfitta contro la Lazio, si è notato un problema nella fase di non possesso della squadra. Dopo il gol di Kamada, il Napoli ha perso le distanze e concesso spazi per le ripartenze avversarie. Il Napoli però ha delle pecche anche nel reparto offensivo. Ha una percentuale realizzativa molto bassa, solo il 9%. La squadra ha effettuato 64 tiri ma ha segnato solo sei gol in tre partite, di cui uno su rigore contro il Sassuolo. Nonostante il potenziale offensivo della squadra, i gol sono stati segnati principalmente da Osimhen e Politano tra gli attaccanti. Altri giocatori come Raspadori, Kvaratskhelia, Simeone, Lindstrom e Elmas non sono ancora riusciti a segnare in questa stagione.