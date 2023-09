Repubblica: Napoli-Real Madrid, c’è attesa per l’acquisto del biglietti

Tra meno di due settimane inizierà il percorso del Napoli in Champions League. Mercoledì 20 settembre, alle ore 21:00, gli azzurri sfideranno lo Sporting Braga di Artur Jorge.

I tifosi partenopei sono già in fremito, soprattutto per il doppio appuntamento con il Real Madrid. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, pare stiano aspettando l’uscita dei biglietti per il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona, in programma il 3 ottobre alle ore 21:00.

La prossima settimana si attendono notizie sui tagliandi.