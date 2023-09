L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul tardo inserimento nei titolari di Natan. Secondo il quotidiano Natan non ha avuto un impatto simile a quello di Kim l’anno scorso. Natan proviene dal campionato brasiliano, non ha esperienze nella Nazionale, ed ha giocato fino ad un mese fa con un modulo diverso. Ha delle qualità però che possono essere utili, specialmente nell’aspetto dell’impostazione di gioco sia a breve che a lungo termine. Questo è stato dichiarato da Garcia già in qualche conferenza stampa.