L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano per De Laurentiis non è ancora tempo per il rinnovo del georgiano. Infatti lo stesso patron azzurro ha enfatizzato che dato che il contratto di Kvaratskhelia è già in essere fino al 2027 al momento non c’è bisogno di discutere o preoccuparsi di rinnovarlo. La frase “Non rompete le palle con questo rinnovo” fa capire come non ci sono discussioni da fare attualmente riguardo al rinnovo del contratto, quindi di non disturbare con questa questione.