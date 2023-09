L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Hubert Idasiak. Secondo il quotidiano Idasiak, il quarto portiere del Napoli, non si è trasferito da Napoli nell’ultimo giorno di mercato. Nonostante avesse ricevuto alcune richieste, alla fine è rimasto al Napoli. Oggi dovrebbe andare in panchina con la Lazio a seguito dell’infortunio di Gollini, che ieri non si è allenato a causa di un trauma contusivo alla mano destra. Come vice di Meret, al posto di Gollini questa sera ci sarà Nikita Contini come secondo portiere.