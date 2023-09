Ufficiale – Il Napoli annuncia la terza maglia, dettagli maori per gli azzurri, il video della presentazione

Il Napoli annuncia sui propri profili ufficiali la terza maglia per la stagione 2023/24, la prima da Campioni d’Italia dopo 33 anni. Così come per le altre due maglie gli azzurri decidono di adottare un video che richiami perfettamente i dettagli della maglia. Per la terza divisa di gioco la squadra di Aurelio De Laurentiis ha deciso di adottare dei dettagli maori sulle spalle, con la maglia di colore nera e oro. Nel video di presentazione si vede Victor Osimhen indossare la nuova maglia, che presenta le classiche N nella maglia. Questo il video di presentazione:

https://x.com/sscnapoli/status/1697662099478941919?s=48&t=0JqSAbGrMnUzS1-QdSvVBQ