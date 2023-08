CdS, trattativa Lozano-PSV: ci sono due ostacoli che bloccano l’affare. La situazione

Il Napoli è alle prese con l’affare Hirving Lozano al PSV Eindhoven. Gli olandesi vorrebbe riportare il messicano nell’Eredivise e sono pronti a ultimare l’accordo con il club di De Laurentiis.

A frenare attualmente la trattativa, però, sono alcuni aspetti economici.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare infatti che il PSV abbia offerto dieci milioni di euro più bonus – suppergiù una quindicina in totale – per il cartellino del giocatore, ma gli azzurri valutano Il Chucky tra i 22 e i 23 milioni. Anche l’ingaggio del calciatore risulta essere un ostacolo per i parametri olandese, considerando i circa 4,5 mln percepiti da Lozano.

Tutto, dunque, è ancora da definire. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.