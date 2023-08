Castel Volturno, il report dell’allenamento: azzurri in campo in vista del Sassuolo!

La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato il report dell’allenamento mattutino tenutosi a Castel Volturno. Gli uomini di Rudi Garcia preparano il match contro il Sassuolo, in programma domenica sera per l’esordio stagionale al Diego Armando Maradona. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo, debutto stagionale allo Stadio Maradona, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tecnica“.