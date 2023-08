GdS – Gabri Veiga sfuma, Lo Celso torna di moda: i dettagli

Con l’inaspettato fallimento della trattativa per portare Gabri Veiga a Napoli, il club azzurro inizia a sondare altri profili. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli attenzionati principali, sono giocatori che erano stati avvicinati al Napoli già in passato. In particolare, è tornato di moda il nome di Giovani Lo Celso.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Sfumato l’arrivo di Gabri Veiga il Napoli potrebbe tornare alla carica per Giovani Lo Celso, trequartista del Tottenham già cercato un mese fa in una trattativa che si è arenata perché gli azzurri chiedevano il prestito del giocatore che gli inglesi invece vogliono soltanto cedere. Operazione non facile dato l’ingaggio dell’argentino da oltre 4 milioni, ma il Napoli potrebbe tentare un blitz sul finale di mercato. In alternativa le idee sono Sofyan Amrabat della Fiorentina, e Lazar Samardzic, tornato a Udine dopo il mancato trasferimento all’Inter”.