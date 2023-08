Durante “Calciomercato – L’Originale” l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha rivelato le ultime novità sull’affare Gabri Veiga-Napoli:

“In serata si è respirato un cauto ottimismo sull’affare tra Celta Vigo e Napoli per Gabri Veiga. Dopo l’accordo verbale raggiunto da giorni, i due club lavorano senza sosta per arrivare all’intesa finale e trovare formalmente le giuste condizioni per la buona riuscita dell’affare”.