ULTIM’ORA SKY: Raspadori giocherà da mezzala, Elmas a supportare Osimhen e Politano!

Sky ha fornito importanti novità sulle ultime di formazione in casa Napoli.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport, infatti, Raspadori dovrebbe arretrare da ala sinistra a mezzala a centrocampo con Lobotka e Zielinski, che dunque dovrebbe essere preferito ad Anguissa, recuperato per il match ma tenuto fuori dai titolari in via precauzionale. Confermato dunque il 4-3-3 per Garcia. In attacco ci sarà Elmas a completare il tridente con Osimhen e Politano, in netto vantaggio su Lozano. In porta ci sarà Alex Meret, difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Panchina per Natan e Mario Rui.