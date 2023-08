CdS – Futuro Lozano, possibile addio a gennaio: ecco la destinazione

Hirving Lozano potrebbe lasciare Napoli a Gennaio, per volare in America e indossare la maglia dei Los Angeles Fc. Il messicano ha il contratton in scadenza nel 2024 e difficilmente rinnoverà con il clup partenopeo:

“Lozano è l’altro interrogativo da risolvere. Il contratto del messicano va in scadenza nel giugno del 2024, le chiacchierate con il Los Angeles FC sono evaporate lungo l’interminabile rotta aerea e il rinnovo è materia spinosa: difficile incontrarsi su strade parallele ma c’è una possibilità che sembra possa unire gli interessi. Lozano «sente» di avere ancora qualche chanches a gennaio 2024 e il Napoli, a quel punto, lo cederebbe ad un prezzo chiaramente inferiore rispetto a quello della valutazione attuale”. Questo quanto si legge sul Corriere dello Sport, oggi in edicola.