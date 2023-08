Dalla Spagna – Gabri Veiga vuole il Napoli, ancora lunga la trattativa tra i club

Dalla Spagna arrivano le ultime novità circa il possibile passaggio di Gabri Veiga in maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Faro de Vigo, quotidiano spagnolo, il club partenopeo è sempre più vicino al calciatore. Dopo il sì del calciatore sono i due club a dover trovare un’accordo. Il Celta Vigo continua a chiedere i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre Aurelio De Laurentiis non va oltre i 35. Per coprire i 5 milioni di distanza, l’idea è quella di inserire una clausola che garantisca al club spagnolo una percentuale sulla possibile rivendita.