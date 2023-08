SKY – Operazioni Zielinski e Gabri Veiga: oggi potrebbe esserci la svolta, la situazione

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, oggi per il Napoli potrebbe essere la giornata decisiva per definire l’arrivo di Gabri Veiga e l’addio di Piotr Zielinski.

Nel primo caso, la società azzurra ha l’accordo con il giocatore spagnolo ma manca l’intesa con il Celta Vigo, che chiede 35/40 milioni di euro per il classe 2002. Quindi gli azzurri dovranno formalizzare una nuova offerta al più presto.

Dall’altro lato, il centrocampista polacco potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita e giocare nell’Al-Ahli, dove recentemente è sbarcato Ibanez. Il giocatore, però, non ha ancora trovato l’accordo con il club anche per il desiderio della famiglia di rimanere in Italia.

Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.