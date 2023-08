CdS – Barbano: “Spalletti-Italia? ADL non prova nessun orgoglio, è stitico di cuore”

Il giornalista Alessandro Barbano, sul quotidiano sportivo Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione in merito alla questione Spalletti-Italia e la penale chiesta da Aurelio De Laurentiis per liberare il tecnico toscano.

Queste le sue parole: “De Laurentiis non prova nessun orgoglio che l’allenatore del suo scudetto sia chiamato a rappresentare l’Italia, pretende che il suo contratto capestro sia onorato, anche di fronte a una circostanza eccezionale come la guida della Nazionale, due volte esclusa dai mondiali e chiamata tra tre settimane a una difficile qualificazione agli Europei. La sua ambizione di furbo mercante è volta a massimizzare i propri risultati, non a condividere grandi progetti con gli altri. Questi gesti raccontano il calcio come il lato oscuro dell’italianità, un’irrimediabile stitichezza del cuore che rende irrespirabili persino le passioni“.