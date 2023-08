Non solo Garbi Veiga. Aurelio De Laurentiis spinge per portare in maglia azzurra anche Teun Koopmeiners, tentando il doppio colpo di mercato a centrocampo.

Il presidente partenopeo, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, non molla la presa sull’olandese e ha offerto all’Atalanta 37 milioni di euro, cifra non troppo distante dai 50 richiesti dal club bergamasco.

Gli azzurri, dunque, preparano l’affondo in attesa di definire la cessione di Piotr Zielinski.